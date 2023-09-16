德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）指出，智利北部海岸附近今天遭規模5.6地震侵襲。

德國地球科學研究中心表示，這次地震深度為10公里。（譯者：徐睿承）1120916

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