智利北部海岸附近遭規模5.6地震侵襲 03:452023/09/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智利北部海岸附近遭規模5.6地震侵襲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）指出，智利北部海岸附近今天遭規模5.6地震侵襲。 德國地球科學研究中心表示，這次地震深度為10公里。（譯者：徐睿承）1120916 德國科隆博物館遭小偷 9件中國古瓷器不翼而飛 德國少女遇霸凌 告訴老師後遭施暴女同學刺死 不敵海葵颱風侵襲 花蓮明里大橋面沉陷14日封橋 #規模5 #6地震 #侵襲 #德國 #科學研究中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 印尼哈馬赫拉島規模6.2地震 震源深度160公里 23:452023/09/11 國際 近60年最強地震 摩洛哥現階段接受4國救援隊協助 09:562023/09/11 國際 4秒連2震！18：34東部近海地震規模5.0 最大震度宜花4級 18:372023/09/15 生活 921地震教育園區「毛英雄」說故事 916免費入園 19:442023/09/12 生活 老舊儲藏室變教室 板橋高中獲德國設計大獎 13:072023/09/13 生活 19：03高雄規模6.7地震 半個台灣有感！震央遠在外海 19:102023/09/12 生活 影》摩洛哥強震奪2901命 國王俯身親傷者、捲袖子捐血 15:402023/09/13 國際 中國前8月吸收外資下降5.1% 連續3個月下降 19:442023/09/15 兩岸 五股水碓區安全機能宅指標 「新花開」打造高坪效3房 09:002023/09/14 財經 氣候危機加劇天災頻傳 再保險業者降低曝險規模 17:462023/09/13 國際 慶德國啤酒節！飯店端德式美食、啤酒暢飲2小時 16:042023/09/15 生活 免飛德國就可體驗「啤酒慶典」 台版慕尼黑啤酒節零時差 20:442023/09/13 生活 法飆風見縫插針左右開弓 和F35＋颱風戰機猛搶市 17:192023/09/12 軍事 結合福衛五號與太空魔方 中央大學解開地震前兆物理機制 13:402023/09/14 科技 《文創股》智崴Q4邁向復甦 3引擎添柴火 15:592023/09/15 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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