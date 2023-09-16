副總統賴清德今（16日）上午在雲林縣有4個拜廟行程，原規畫要勇闖登革熱疫區的荷苞山地母廟參拜，引起員警、防疫人員炸鍋，今天改前往斗南鎮順天宮參拜。

雲林縣登革熱疫情持續升溫，前天（14日）創單日新增病例最高紀錄11例，昨（15日）再刷新紀錄單日增加13例，古坑鄉荷苞村累積111例，副總統賴清德原本16日的拜廟行程卻安排前往疫區熱點荷苞山地母廟，且將與防疫人員座談，十分難以理解，員警擔心遭病媒蚊叮咬染疫，不解賴副為何非到疫區拜廟不可？

消息傳出後網路評論一面倒，不少網友揶揄「公衛專家捏」、「民主的蚊只會叮中共同路人，金孫不用怕」、「建議警察向陸軍借用生化防護服，穿了再執勤」、「顯像儀不能訂位蚊子」。

據了解，也有上級長官頗關切是那些員警有意見。

所幸賴清德到古坑鄉荷苞山拜廟行程在輿論壓力下修正，16日到古坑地母廟的行程改為到斗南鎮順安宮。今天近中午賴清德在立委劉建國等人陪同下完成祈福拜廟，大家都放心安心多了，隨後趕往屏東。