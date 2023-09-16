寶山鄉長邱振瑋（左）回起幼時也常常陪伴長輩一同等待燒窯顧炭火的時光。（寶山鄉公所提供／邱立雅竹縣傳真）

寶山鄉公所正積極尋找寶山在地老文化，推出發現寶山之美系列活動，協助推廣手工製炭產業，讓更多人認識這珍貴獨特的文化資產。其中，寶山鄉「木炭的家」是北台灣僅存仍在燒的傳統木炭窯，3個月才出窯1次相思樹燒製無煙木炭，窯主李永興在燒窯前也會向樹木拜拜，以示對自然的敬意。

寶山鄉早期全鄉到處有炭窯，鄉長邱振瑋說，自己小時候晚上都跟著父親到炭窯燒材顧爐火到天亮，是早期寶山鄉客家庄艱苦的生活風景之一。為讓傳統製炭工藝繼續傳承延續，邱振瑋推出發現寶山之美，並跟「木炭的家」窯主李永興合作，打開炭窯讓民眾一探究竟。

邱振瑋指出，台灣早年農業生活時期，木炭是家家不可或缺的燃料，而在工業化瓦斯的普及後，炭窯產業逐漸走向沒落或歇業，但富有使命感的李永興秉持不服輸的精神，堅持傳承這數十年的家業。

李永興燒木炭達十餘年之久，他將傳統木炭製作融入現代思維，同時也繼承了對樹木的尊重傳統。在製作木炭之前，他們會向樹木拜拜，以示對自然的敬意。隨後將相思木放入炭窯中，在經歷28天的燻燒和28天的降溫過程中製成木炭。每個步驟都需要長時間付出大量心力，才能製造出高品質的相思木無煙木炭。

邱振瑋邀請民眾一同參與這獨特的文化體驗，也是探索傳統木炭製作工藝的絕佳機會。同時近期舉辦的 「發現寶山之美攝影比賽」，邱振瑋也認為是讓攝影玩家大展身手的好時機，盼為難得的出窯過程，留下珍貴的畫面。