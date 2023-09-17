國民黨發言人、台中市第六選區立委參選人廖偉翔指出，現在全民最關心蛋的問題，但我們的政府、現任立委都默不作聲，政府「把關變把風」，把人民變當成傻瓜，若陳吉仲明天真的請辭獲准，「社會責任還沒了」，應該趕快把資料公布給地方政府，讓地方能全面稽查，還給人民安全的環境，捍衛食安揪出「壞蛋」。

國民黨發言人、台中市第七選區立委參選人林家興說，若請辭消息屬實，這是非常不負責任的，目前許多行政事項、爭議尚未釐清，請辭看起來是為了拯救賴清德的選情，這個政治決定非常不負責任，從缺蛋「蛋荒」到現在進口蛋「蛋慌」，食安問題造成基層民眾慌張。

林家興指出，行政體系浪費納稅人的金錢，買一堆很貴的進口蛋回來銷毀或庫存，被國民黨地方縣市政府查到，執政黨立委不是神隱就是護航，完全辜負人民信任，要大聲質問，現任民進黨立委為什麼爭議至今都不出來發聲、都不為台中權益和食安著想呢？

廖偉翔補充，台中有規定營養午餐的蛋不可以用進口雞蛋，因此台中市小朋友營養午餐吃的蛋不會是進口的，但現在查到蛋液有國產蛋、進口蛋混在一起的狀況，造成小朋友、家長恐慌，中央應該要立法各縣市統一用國產蛋，讓小朋友吃的安全、家長安心。