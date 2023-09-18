高鐵桃園站16日晚間9點多驚傳男子持刀傷人事件，有民眾報案，指高鐵桃園站1號出口外，一名女子遭刀子刺傷，鐵路警察與中壢警分局青埔派出所員警立即趕往，只見犯嫌57歲的溫姓男子情緒激動，10多名警力將他團團圍住並壓制帶回派出所，現場並扣得1把水果刀，所幸遭刺傷的54歲黃姓女子，經送醫後意識清楚無生命危險。經僅察官複訊後，昨晚間約10點30分向經桃園地方法院聲請羈押禁見，經法官裁定獲准。

高鐵桃園站女腹部遭「一刀刺入」重傷 ，恐怖前男友遭10警壓制，遭法院收押禁見。(民眾提供／呂筱蟬桃園傳真)

中壢警方表示，57歲溫男及54歲黃女為已經分手的男女朋友，因為雙方有共同的友人，此名友人邀請餐宴，兩人又在宴會上碰頭，結束後黃女前往高鐵站要搭車南下，未料此時溫男窮追不捨，竟持預藏的水果刀，往黃女腹部刺了1刀，路過旅客看到趕緊向警方報案，黃女經送往天晟醫院急救，所幸無生命危險。

青埔派出所及鐵路警察10多名警力到場，當下溫男的情緒還是非常激動不願意配合，且他行凶後就將水果刀丟棄在一旁，也堅持否認傷人犯案，警方以優勢警力將他壓制帶回派出所偵訊，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，遭到收押禁見。