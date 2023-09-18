高雄楠梓區於18日凌晨驚聞槍聲，警方在事後到場拉起封鎖線採證。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄楠梓警方日前掌握楠梓區有竊嫌偷剪電纜線，於今（18）日凌晨0時前往楠梓區一處工地埋伏。未料竊嫌不肯就範，開車衝撞警車，警員連開19槍制伏，順利制伏33歲呂嫌，但另兩名嫌犯開另一輛車逃逸。由於這兩嫌自知身分曝光，警方通知32歲陳男與25歲吳男到案說明，此案4嫌已全數落網。

楠梓警方於今日凌晨持橋頭地檢署檢察官拘票，在楠梓區高楠公路1747巷87弄口埋伏。待嫌犯4人分別開兩輛車出現，專案人員上前緝捕時，但嫌犯拒捕並衝撞員警，員警隨即開19槍制止，包含對空鳴槍與涉及輪胎，當場制伏33歲呂男，另一名32歲陳男逃至高楠公路竹仔門橋旁跳河逃跑，經消防人員救起送醫，腳部挫傷包紮後帶回分局戒護。

至於其他兩名嫌犯，由於兩嫌自知身分曝光，警方後來通知陳男與吳男到案，此案的4名嫌疑人已經全數落網。其中的兩名陳男為雙胞胎。

在追捕過程中，有6至7名警員手腳挫傷，幸無大礙，以及兩輛偵防車受到撞擊。警方對於開19槍表示，為保護現場人員生命及裝備安全，在符合比例原則下，大膽使用槍械，警方執法公權力不容受挑戰。