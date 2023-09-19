近年撩妹影片受到歡迎，就連總統蔡英文都曾被網紅波特王狂撩，但就有一名男大生有樣學樣，拍起隨機搭訕路人的短影音上傳到抖音，卻在搭上一名高鐵婦人後吃到鐵板，他問對方「喜歡靠窗還是靠走道？」

並在對方回答前表示「我喜歡靠著妳」，並緊靠婦人將這段影片放上網路，結果遭到該名婦人提告，一度不認罪認為並沒有性騷擾對方，如今台北地院認為他違反個資法判處要關5個月，併科罰金1萬元，讓他還沒畢業就成為前科犯。

就讀世新大學傳播科系的一名黃姓男大生，靠著拍隨機搭訕影片，在社群網站上有高觀看人數，享受當網紅的感覺，但卻在一次高鐵搭訕婦人影片後被對方提告，他在高鐵上向一名柯姓婦人問「喜歡靠窗還是靠走道？」

婦人還沒反應過來，他就回「我喜歡靠著妳」，讓這名婦人相當傻眼，同日晚間黃男將畫面配上性交配音，並放上IG、抖音等社群平台，還自豪提供給媒體報導。

這讓這名婦人的親友與同事看見後，向她詢問讓她氣炸，先向世新大學申訴並報警提告，世新大學召開性評會認為男大生性騷擾成立，要求男大生將這段高鐵影片下架。

而黃姓男子做筆錄時不認錯，認為自己只是幽默影片，並非真的性騷。這讓檢方認為其態度惡劣，並以違反個資法起訴，請求法官予以重懲。

法官認為對方是初犯，犯後態度也良好，應酌減其刑，不過認為對方就讀相關傳播科系，並屬於影音創作者，能在尊重他人資訊自決權、隱私權及名譽之前提下，兼顧幽默趣味之年輕創作者亦有不少，並無足以引起一般人同情之特殊事由。

最後黃男在審理時認罪，但賠償金額與婦人未能達成共識，無法獲取其原諒，因此依違反個人資料保護法處有期徒刑5個月，併科罰金1萬元，罰金得易服勞役。全案仍可上訴。