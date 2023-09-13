台灣高鐵公司日前開放旅客購買中秋節連續假期車票，預購情形踴躍，高鐵經評估後再加開5班次列車（南下4班、北上1班），以加強服務返鄉及出遊的旅客，再加開車次將自9月15日凌晨0時起開放購票。
台灣高鐵公司統計，今年中秋疏運期間，共加開141班次列車（北上76班、南下65班），總計5天提供876班次列車的旅運服務。為方便旅客提早規劃行程，高鐵在官網公告「疏運期間對號座銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況。
高鐵表示，5班再加班列車分別為9月28日1315次、1685次、29日1607次、1321次以及10月1日1306次，9月15日凌晨0時起開放購票。
高鐵也提醒，中秋疏運期間9月28日1337次、1297次，及10月1日1336次、1698次、1296次，5班車的到站時間將超過日常末班列車時間，搭乘這5車次的旅客，要留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。
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