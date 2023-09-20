台中市豐原區豐原大道三段今（20日）清晨6時許驚傳火警！據了解，一處汽車玻璃工廠竄出陣陣濃煙，當時有2名民眾為了逃生，從二樓一躍而下，過程中不慎受傷。消防單位獲報後，已第一時間調派潭子、神岡、豐原及豐南等分隊趕抵現場進行救援。