清晨不太平！豐原鐵皮屋驚傳火警 民眾跳2樓逃生受傷 07:572023/09/20 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市豐原區豐原大道三段今（20日）清晨6時許驚傳火警！（ 翻攝畫面/ 截自「記者爆料網」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市豐原區豐原大道三段今（20日）清晨6時許驚傳火警！據了解，一處汽車玻璃工廠竄出陣陣濃煙，當時有2名民眾為了逃生，從二樓一躍而下，過程中不慎受傷。消防單位獲報後，已第一時間調派潭子、神岡、豐原及豐南等分隊趕抵現場進行救援。 好心有好報！外送員掉皮包 警靠「這張捐款收據」找到主人 300秒國慶焰火先睹為快！ 台中今晚夜空「這時」會很美 國產蛋也標示不實！ 中市查到「未來蛋」 盧秀燕喊開罰 #台中 #豐原 #驚傳 #受傷 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳吉仲請辭「先留後准」宮鬥內幕曝 郭正亮爆小英身邊有1種人 08:332023/09/20 政治 國小童黃金葛汁下毒！再拿「美工刀」威脅受害生 校方說話了 17:092023/09/19 社會 全市首座！ 上楓圖書館成淨零示範場域 年節電達8萬度 17:142023/09/19 寶島 每日收早安圖問候好窩心 台中婦遇「假姪兒」170萬險飛了 15:532023/09/19 社會 尋貓頭鷹、走訪光復新村 信義房屋社區一家串連在地力量邀遊客體驗永續生活 15:432023/09/18 生活 全台首次！台中成功爭取TPO論壇主辦權 17:472023/09/18 生活 「搞丟」F-35B戰機！美軍「留電話」求協尋被酸爆 16:252023/09/18 國際 台中大雅表揚54對賢伉儷 唯一95歲白金婚成焦點 16:352023/09/18 寶島 影》國慶焰火試放絢爛奪目！ 1500發焰火彈點亮台中夜空 23:062023/09/18 生活 桃園揪進口蛋冒充國產蛋液 盧秀燕要求團膳業者「暫停使用液蛋」 10:512023/09/19 生活 為年輕人需求發聲！羅廷瑋提「1政見」出手了：持續爭取 17:092023/09/19 政治 少年賣iphone跑半個台灣 為千元價差險回不了家 15:282023/09/18 寶島 台中國際動畫影展 即日起預售票開跑 17:412023/09/19 生活 「混蛋」釀食安危機！ 新北、 台中營養午餐暫緩用液蛋 18:432023/09/19 生活 誰說無肉不歡？ 中秋烤肉趴變身蔬食盛宴 18:242023/09/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。