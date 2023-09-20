據了解，此案從去年11月胡亦嘉提出關鍵證據後就一直未再開庭，直到近一個月才突然通知要開最後的言詞辯論庭。相關人士透露：「胡亦嘉急著想傳一名關鍵證人，但法官並不理會，讓大家都無法理解，是否法院有要草率結案？」

詢問胡亦嘉本人，胡亦嘉並不想針對此事評論，僅說：「希望台灣的司法是真的公平的，而不是官官相護的。」

此事件源自2020年，胡亦嘉因託付寶案被金管會裁罰，當時為了讓託付寶順利上線，事前街口金科、投信、電支多次拜會證期局，並提供業務簡報及相關補充資料給主管機關，7月初，更請證期局就法規疑義協助釋疑，在證期局未否定的狀況下，託付寶於7月20日上線。

沒想到，7月21日金管會發布新聞稿，表示託付寶整體架構是否合法尚待釐清，隔日託付寶頁面緊急關閉，後來金管會對胡亦嘉及街口做出裁罰，不僅解除胡亦嘉街口投信董事長職務，公司還吞下300萬元罰鍰，被外界稱為「投信史上最嚴厲的裁罰」，街口投信也因此被限制業務至今已3年。

胡亦嘉不服金管會的處分，事後向法院提起行政訴訟，還準備提出關鍵證人，沒想到，開庭前夕卻傳出法官拒傳關鍵證人的消息，這起案件接下來會如何演變，相信會是外界關注的焦點。