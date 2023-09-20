進口蛋品爭議持續延燒，台南市政府衛生局19日會同消保官查核南市4家農業部提供使用進口蛋品洗選、加工業者，其中1家從事蛋品洗選、2家為加工成液蛋製品、1家兼具蛋品洗選與加工液蛋，均查無進口蛋，也未發現逾期蛋。

衛生局食藥科指出，配合農業部與食藥署昨起稽查加工蛋等相關業者，名單中台南市共計4家業者，均為中央畜產會委託加工的業主，經查，這些蛋品加工時間點多在今年3至5月間，目前現場已經查無任何巴西進口蛋，也沒有發現逾期蛋品。不過，業者仍保留有當時標示巴西進口蛋的相關包裝，都有如實打上產地來源為巴西。

除了查核加工蛋業者外，針對市售端部分，衛生局也派員前往食品賣場、超市、超商等通路及餐飲烘焙業查核，截至20日共查核89件雞蛋標示及外觀，都沒有發現任何巴西進口蛋品。

衛生局也呼籲食品業者落實源頭管理並保留進貨憑證，若無相關單據，即已違反食品安全衛生管理法第9條規定，經限期改正仍無相關單據，可處3萬至300萬元。另也提醒民眾選購蛋品時，應注意外包裝及商家是否有明確標示品名及產地資訊。