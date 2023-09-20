連接新北市三峽、鶯歌的三鶯大橋改建歷時5年完工，新北市政府宣布9月23日開放全線通車，長期關注爭取改建的新北市議員蘇泓欽表示，三鶯大橋通車後有助於紓解進入鶯歌區文化路的車流，但他建議應拓寬環河路部分瓶頸路段，並放寬15噸以上大車通行。

新北市政府於2018年起展開三鶯大橋改建工程，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，利用半半施工分2期施作，總經費約23億元，提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道。

蘇泓欽說，舊三鶯大橋因汽機車沒有分流，橋上風大機車偏離比較危險，現在有機車專用道，也有汽車專用道，新橋改建後增加為6線車道，行車安全相對有保障，同時增設一個匝道，有助於紓解下橋鶯歌文化路的車流。

蘇泓欽說，鶯歌文化路與尖山路、中正一路、中正二路、國慶街等這5條路口交織在一起，只要文化路車多壅塞，連帶中正一路及二路、國慶街都會塞，大橋改建後增設匝道，車流可銜接鶯歌環河路，通往樹林區館前路或桃園市，不用再走文化路，對鶯歌市區的交通一定有幫助。

但蘇泓欽指出，環河路過去只允許3.5噸以下車子通行，市府後來拓寬，放寬15噸以下例如遊覽車都可以走環河路，15噸以上大卡車卻不開放，市府聲稱是擔心大車重壓道路下方埋設的自來水管，文化路去年也曾發生水管爆掉，文化路還是開放大車行駛。

蘇泓欽認為，市府所稱的理由不合理，況且現在已有許多大車偷偷違規行駛，因此市府應加強道路的路基耐受力，直接開放15噸以上大車通行，大車往車少的道路走，也比較安全。