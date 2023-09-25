新北市動保處25日下午在山中找到了一個重達20公斤的蜂窩，並捕獲上千隻中華大虎頭蜂。（新北市動保處提供／張志康新北傳真）

新北市動保處25日下午在山中找到了一個重達20公斤的蜂窩，並捕獲上千隻中華大虎頭蜂。（新北市動保處提供／張志康新北傳真）

上午的蜂群攻擊事件，事發後在地上發現瑞芳區公所的警告標示，以及被拆除的封鎖線。（張志康攝）

上午的蜂群攻擊事件，事發後在地上發現瑞芳區公所的警告標示，以及被拆除的封鎖線。（張志康攝）

基隆市與新北市交界山區25日上午又發生蜂群攻擊事件，造成5人受傷，其中一人還在加護病房觀察。新北市瑞芳區公所及新北市動保處25日下午3時30分左右，進山搜索，摘除了一個重達20公斤的虎頭蜂窩，捕獲上千隻中華大虎頭蜂。

新北市瑞芳區長楊勝閔表示，事發當地是瑞芳早起會到天外天墓園間的山徑，今年7月初當地曾經接獲蜂螫案件，因此封閉了山徑路口、拉起封鎖線，當時新北市動保處也曾派員巡查，但僅摘除一個小型的長腳蜂窩，未發現明顯的蜂巢。

不過25日上午事發後，現場的基隆消防人員發現封鎖線已經被拆除，地面上還有被棄置的告示。

新北動保處長楊淑方表示，動保處下午率員進山，在山中找到了一個重達20公斤的中華大虎頭蜂窩，並捕獲多達上千隻的中華大虎頭蜂，也確認了25日上午的蜂群攻擊事件，應該就是這一窩俗稱土蜂的中華大虎頭蜂釀禍。

因為再度發生蜂螫事件，瑞芳區公所已經在事發當地加強山徑的警戒告示。楊勝閔指出，時序入秋，蜂群進入了繁殖期，此時蜂群的攻擊性最高，民眾若貿然進入雜草叢生、人煙罕至的山徑，就有可能會遭外出覓食的蜂群攻擊。

楊勝閔呼籲民眾，若於登山時發現前方出現蜂群盤旋出沒，務必在避免打擾蜂群的前提下，直接折返勿再前行，以免發生危險。建議民眾近期不要到雜草叢生、人煙罕至的山徑爬山。