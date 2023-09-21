台中市金寶公司與新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，日前被查獲產品標示原產地台灣疑涉標示不實，昨晚農業部對於督導不周表示歉意，今(21)日中央畜產會也親自致歉。

農業部昨晚表示，中央畜產會於6月間委託業者，將庫存的專案進口雞蛋加工為冷凍殺菌液蛋，之後送回畜產會承租的倉儲轉庫存備用。而當時對標示方式的解釋認知，原以為可依照「進口貨物原產地認定標準」第7條第1項第1款規定，原材料經加工或製造後所產生之貨物與原材料歸屬之海關進口稅則前6位碼號列相異者，可認定為實質轉型，因此使業者將產地標示為台灣。

但依據「食安法」及衛福部於2019年11月7日發布訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品本即應標示 「原產地（國）」及有效日期。

中央畜產會代理執行長王旭昌表示，由於各單位對於實質轉型認定的規定解讀上有落差，因此造成業者標示產地方式有誤，造成社會疑慮，畜產會對此向社會大眾致歉。

王旭昌說，產地標示錯誤的冷凍殺菌液蛋從6月到7月底送出加工，沒有流入市面，也都在有效期限內，7月底收到食藥署說明後，畜產會立即通知業者正確的標示方式，之後也會加強輔導。