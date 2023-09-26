因應國土計畫法，雲林縣政府辦理「農業部門空間計畫」座談會。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國土計畫法將於2025年正式上路，雲林縣為全台農業發展地區面積最多的縣市，農業部門的發展計畫不可或缺，縣政府因此於26日在台大雲林分部農業推廣教育中心辦理「雲林縣國土計畫農業部門空間計畫」座談會，邀學者專家就雲林縣農業及農地利用等面向，提出相關建議。

此次座談會邀台北市立大學城市發展學系、台北大學都市計畫研究所、成功大學都市計畫學系、靜宜大學觀光事業學系、地球公民基金會等學者專家，以及雲林縣農業處長魏勝德，針對「農業部門空間計畫之對接-農地利用綜合規畫」、「國土計畫與綠能政策-低地力農地劃設適宜性」2大主題進行討論。

雲林縣長張麗善表示，雲林為農業大縣，每年農產值有800多億元，是全台最大的蔬果及畜產中心，許多縣民從事農業相關產業。近幾年高溫、暴雨、缺水等氣候變遷，讓農業面臨諸多挑戰，再加上國家政策對於糧食安全及產業發展的關注，讓農業型態有所轉變，面臨的議題也更加多元。

張麗善說，因此整合雲林縣農、林、漁、畜產業，選定產製儲銷設置的位置為農產品加值，將是雲林縣農業發展目標。縣府依據中央的農地資源規畫原則，辦理國土計畫推動農地資源空間規畫，陸續盤點縣內農業發展地區的利用情形，並結合未來的產業規畫方向，要讓農政資源投入的效益最大化。

縣府指出，學者專家提出的建議非常寶貴，包括農地與綠能的結合規畫、冷鏈物流的設點、極端氣候的因應、未來農業發展趨勢等，將在整理歸納後，作為縣府團隊的重要參考資料。