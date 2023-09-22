杭州亞運男子排球，中華隊走出分組預賽首戰直落三不敵巴基斯坦的陰霾，21日晚間迎戰蒙古，25比22、25比20、25比21收下勝利，也確定以分組第2晉級12強交叉賽。
不過，中華男排隊今（22）日在12強對賽中0比3不敵印度，無緣晉級杭州亞運前六強，只能在後續的排名賽中繼續打拚。
中華男排昨晚迎戰蒙古隊時，發生意外插曲，蒙古隊選手不但穿越球網，還在救球時把球意外打中男性裁判的「重要部位」，中華隊教練笑稱要給出紅黃牌！
#杭州亞運
杭州亞運男子排球，中華隊走出分組預賽首戰直落三不敵巴基斯坦的陰霾，21日晚間迎戰蒙古，25比22、25比20、25比21收下勝利，也確定以分組第2晉級12強交叉賽。
不過，中華男排隊今（22）日在12強對賽中0比3不敵印度，無緣晉級杭州亞運前六強，只能在後續的排名賽中繼續打拚。
中華男排昨晚迎戰蒙古隊時，發生意外插曲，蒙古隊選手不但穿越球網，還在救球時把球意外打中男性裁判的「重要部位」，中華隊教練笑稱要給出紅黃牌！
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