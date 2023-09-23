台中一名雙語小學附設幼兒園任職的陳姓女教保員，自109年7月起，有多名她照顧的幼童，因吃飯太慢遭到施暴，甚至洗手後甩水、嘔吐物沒清乾淨等都慘遭毒手，陳女擔心東窗事發，還恐嚇『會有「小眼睛」跟著你們，如果將事情講出去，會被我發現，就會被處罰』。

判決書指出，甲童洗手後甩水，遭徒手毆打，導致背部紅腫。乙童吃飯太慢被用手和湯匙打，導致臉頰挫傷、左手多處挫傷。丙童吃太慢被打，右臉及鼻子、左手背挫傷。丁童吃飯慢被甩巴掌。戊童吃太慢，被甩巴掌跟打後腦杓。己童同樣也是吃太慢被打，右小腿有瘀青。

庚童因沒將自己的嘔吐物清理乾淨，也被陳女施暴，右臉紅腫、挫傷。辛童則是沒原由就被打，左側小腿有瘀青。壬童又是吃飯速度太慢，被用湯匙打到左手臂紅腫。子童則遭莫名施暴，右手肘、挫傷、左大腿挫傷。僅揆童唯一未被打過。

直到111年1月底，陳女擔心幼童將被虐打的事情告知家長，竟在教室恐嚇幼童：『會有「小眼睛」跟著你們，你們在家裡講什麼「小眼睛」都知道，如果你們將事情講出去，會被我發現，就會被處罰』。

家長們得知自己小孩受到不當對待，委請律師提告，要幫心肝寶貝討回公道。

法官審酌，陳女前無犯罪紀錄，素行良好，擔任教保員應本於專業，耐心與愛心照護，僅因要加快吃飯速度、或其他生活細故，竟就對幼童施暴。又，擔心不當管教被家長發現，又對幼童們恐嚇。

陳女不當管教犯行長達1年，雖表示有調解意願，但僅1位幼童母親具狀撤回告訴，其餘家長均無調解意願。且被害幼童多達11位，其中有幾位罹患創傷後壓力症候群；並考量陳女於偵查、準備程序時均否認犯行，直到法院審理時才認罪，犯後態度難謂良好。

法官日前依陳女犯成年人故意對兒童犯傷害罪，應執行有期徒刑1年2月；犯成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪，應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。