金門縣長陳福海(右)要求消防局長呂英華(左)全面檢視所屬裝備之完善狀況，並應加強日常之訓練。(圖／翻攝自陳福海臉書)

屏東高爾夫球具工廠昨(22)日傍晚發生大火，造成4名消防弟兄不幸罹難，多名人員輕重傷，金門縣長陳福海得知消息後也懷著不捨又沉痛的心情，向殉職的消防弟兄及家屬致上最高的敬意及最深的哀悼，也為所有傷者祈福早日康復。陳福海今(23)日更特別前往地區消防局視察打火弟兄的裝備完善狀況，並責成加強日常訓練與專業知識，以防類似憾事發生。

陳福海再三強調「警政」、「消防」不能窮！他說，消防工作不僅辛苦、更是危險，消防搶救安全有賴於完善的裝備器材，打火弟兄才能安全的穿梭於火場救人救命，也要求消防局長呂英華全面檢視所屬裝備之完善狀況，有不足之處應提出需求添置，才能確保消防員出勤時之生命安全。

針對日常訓練與充足專業知識，陳福海也指示消防局應盡速辦理危害性化學品災害搶救整備作業，推動火場安全管理、火場風險預知訓練及火場自救與呼救訓練，讓消防員都能有足夠的知識與技能，應付瞬息萬變的火場危機。

消防局指出，今年度編列經費共179萬5000元，採購特殊災害搶救器材1組(含快速救援板4組、熱顯像儀及五用氣體探測器各1組)及數位式空氣呼吸器28組，以及肌力訓練器材(跑步機)5台，供消防員日常體能訓練。另針對現有使用氣體探測器12台、A級防護衣10套，每年均寄送至台灣專業檢查維護廠商保養，以確保器材能確實保護消防員之安全。

消防局也表示，針對存放化學品或危害性物質場所已列為重點防範對象，該局在今年度針對縣內廠區造冊列管共4處，輔導廠區製作危險物品辨識資料(H-CARD)，並於今年上半年度聯合辦理辦理搶救演練4場次，以提升整體搶救安全性，降低事故風險。