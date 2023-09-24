2023夏客來看劇，由桃園市客家事務局及桃園市客家文化基金會主辦，邀請深受大朋友、小朋友喜愛的銀河谷音劇團，表演格林童話劇碼「糖果屋」。警方也利用機會，和桃園市長張善政推廣「識詐」、「反詐」的觀念，期將反詐意識傳遍全市各角落。

桃園市政府警察局一起推廣「識詐」、「反詐」的觀念，希望藉由活動開場前八德分局梁仲銘副分局長的識詐宣講，讓市民了解詐騙，能隨時隨地提高警覺，更期將反詐意識傳遍全市各角落，降低受害風險，使桃園發展得越來越好。

另外「阿昭署長」特別結合中秋佳節，拍攝以「假交友」為主題之反詐宣導短片，提醒民眾如何識詐、防詐、阻詐，警察局未來將持續針對轄內各個活動、村里及校園進行犯罪預防宣導，期許能防範未然，有效降低詐騙。

警方再次呼籲，遇到陌生、可疑的訊息，165提供全民24小時，365天無休的諮詢服務，另外，警方也將透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，積極保護自己的荷包。