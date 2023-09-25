蘋果、華為相繼推出新款手機，成為市場關注焦點，根據陸媒報導，兩大巨頭在產業鏈招工競爭超激烈，華為開出的薪資比蘋果還要高，更爆出華為仲介在富士康工廠門口「搶工」的消息。

根據證券時報報導，一名工廠仲介梅姐在深圳龍華富士康招募培訓中心前幫華為招工，她透露，近期「東莞松山湖華為」才開始大規模招聘員工，預計招2000到3000人幫華為做手機。

梅姐提到，華為福利待遇比富士康還要好，綜合薪資每月達到9000元人民幣（約新台幣4萬元），但學經歷要求也較高，學歷至少得高中，大專、本科（大學）更好，而且最好有3年做手機的經驗。

《第一財經》先前報導，富士康龍華招聘公眾號顯示，主要做蘋果手機的iDPBG部門，時薪人民幣21元（約新台幣93元）。相比之下，富士康龍華做華為等手機品牌訂單的富士康ACKN部門（現為FIH部門）繼續以高價徵人，日前公布鐘點工的時薪為人民幣26元（約新台幣115元），排除做手機鏡頭、需穿防塵服的WWW事業群，這是目前富士康龍華最高薪招人的部門。