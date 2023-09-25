新北市長侯友宜宣布請假參選總統，遭綠營抨擊是「落跑市長」，國民黨主席朱立倫今日再嗆，副總統賴清德不請假，是用公帑每天跑選舉。對此，民進黨發言人張志豪補充表示，很可惜朱主席同時不是國民黨的總統候選人，也沒有當過副總統，所以不懂憲法，也因為不用選舉，所以都一直請假，因此很在意別人有沒有跟他一樣請假。

賴清德競選辦公室主張，副總統是備位元首，過去前副總統連戰參選總統，和前副總統呂秀蓮搭配前總統陳水扁競選連任，都循此憲政原則，並無請假問題，但朱立倫今日再批，所以賴清德就可以用公帑、領著人民的血汗錢跑選舉，每天當民進黨主席，都不用請假就繼續做這些事情，這就是民進黨標準的雙標，民進黨能、別人不能。

對此，賴辦發言人陳世凱重申，此凸顯國民黨對憲政體制一無所知，侯落跑參選背棄市民，請假規避民意監督，因自行承擔，向市民負責，而非東牽西扯，為辯解而辯解；據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予職權，沒有法源依據可請假，「國民黨有疑慮可以去問馬英九和連戰，別不懂裝懂。」

陳世凱批評，侯市長宣布參選總統以來，就開始擺爛新北市政，不僅新北事故頻傳，黑金槍毒更是氾濫，包括侯友宜出訪新加坡時，土城街頭就發生重大槍擊案，以及這幾天蘆洲發生暴力潑漆等，侯友宜的治安滿意度已經掉到六都最低，「好好做事全破功，市政無心也無力」。

他呼籲國民黨以及侯市長，與其東牽西扯，為辯解而辯解，不如好好地向市民交代清楚。