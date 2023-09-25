安心2023年上半年合併營收29.32億元，年增6.79％、創同期新高，但毛利率下探23.73％同期新低，營業利益0.23億元、年減達49.03％。不過，受惠業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利0.88億元、年增達近1.42倍，每股盈餘2.74元，仍雙創同期次高。

安心財務長暨發言人施啟寅說明，上半年毛利率下滑主因食材成本受通膨影響而上漲，公司對此透過研發高毛利產品、加強促銷飲料等來改善產品組合，並強化電商經營，7、8月毛利率狀況已較上半年好轉。

受惠暑期旺季及展店效益顯現，安心8月自結合併營收5.33億元，雖因颱風影響而較7月5.43億元新高小減2％、仍較去年同期5.24億元小增1.64％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收40.08億元，較去年同期37.79億元成長6.08％、續創同期新高。

安心總經理高順興表示，摩斯漢堡截至8月底全台共306家店，以北部達214家為主。展望後市，施啟寅指出，今年前8月新展的9家門市開業後均取得不錯成績，未來將維持穩健獲利的展店策略，目標每年展店維持雙位數步調，並持續聚焦門市體質調整改善。

而安心在屏東農業生物科技園區投資興建食品工廠，以強化在地經營並掌握供應鏈。高順興表示目前工程進度持續推進，預計將於明年投產，初期以供應摩斯漢堡所需食材為主，之後才會逐步承接外部訂單。

海外市場方面，安心指出，中國大陸透過體質調整，上半年虧損已低於90萬人民幣，較去年同期430萬人民幣明顯收斂，目前已實現單月獲利、狀況持續好轉。澳洲近3年虧損亦逐步縮減，上半年虧損55萬澳元，較去年同期虧損180萬元澳元明顯好轉。

對於第二季投資取得菲律賓Philtec Food and Services公司約18.75％股權，安心說明為配合集團食品產業布局當地商場經營，目前已陸續顯現成效。雖然首年開辦費用較高，但鑒於過去投資蘇比克有不錯成績，預期明年可望實現獲利，有助公司投資綜效。

而安心董事長黃茂雄先前透露，由於東元集團在東南亞的布局優勢，日本摩斯漢堡總公司有意讓安心接手經營菲律賓市場。對此安心則表示，摩斯漢堡目前在菲律賓已有所布局及合作夥伴，未來是否參與經營，目前仍在評估階段，尚無任何定論。