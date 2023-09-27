近日進口雞蛋引發各界對食品安全的信任，衛福部曾提及若在台灣加工為茶葉蛋等「實質轉型」的商品後可標示產地為「台灣」，與外界認知不同，衛福部部長薛瑞元今天受訪時表示，生鮮雞蛋如經加工，變成滷蛋、茶葉蛋、溏心蛋等等，屬實質轉型可標示產地為台灣，但與社會通念不一致，目前與如超商等通路合作試辦6個月標示原產地。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

行政院院長陳建仁日前提案網路民眾購買到「綠雞蛋」為假消息，薛瑞元說，「舉證責任應該不在我們」，到目前為止，稽查到處去找，都沒有找到有這樣子的情形，總不會是只有一顆蛋會變成那個樣子，所以應該相反的就是說有誰去買到這蛋，應該要證明出來，網路上無從去判斷，說他是本來就是這個樣子，還是要經過什麼樣的特殊的加工的方式，「我們無從判斷」。