多次揭露進口蛋爭議的農業臉書粉絲專頁「Lin bay 好油」林裕紘上月在臉書稱自己被傳威脅訊息，專案小組2日逮到涉嫌恐嚇林男的許姓男子，結果許男稱受林裕紘指示，並自稱國民黨黨工，因林裕紘在國外，專案小組將隔日再傳他到案說明。

林裕紘因進口蛋議題，與農業部多次隔空交火，他日前自曝被恐嚇。林當時宣布粉專停止更新。

專案小組原本一度懷疑作案者與多次恐嚇在機場、車站放炸彈者是同一人。但持續追查，發現許姓男子在新北1間咖啡廳透過VPN軟體發文，佯裝墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，但原始IP遭專案小組查出。專案小組2日清晨持法院搜索票搜索其住處，並起出手機、筆電等證物，也帶許男到案說明。

許男坦承犯案，還自稱在國民黨中央政策會任職，也擔任過某縣長小編。許男自曝是林裕紘要他用假的臉書帳號傳訊息給林。許男坦承，威脅案成為全國矚目案件後，他還和林裕紘商量此事，討論過程將對話錄音。

專案小組發現案情急轉直下，要聯絡林裕紘時，發現其已經在國外，將擇日請他到案說明。

許男2日先由專案小組人員帶往刑事局詢問，再送往桃檢，經檢察官訊問後，認許男涉嫌《刑法 》第220條第2項、第216條、第210條行使偽造準私文書、同法第305條恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今日晚間10時，向法院聲請羈押並禁止接見。