財政部石姓女書記6年前到台北市一間國有房屋現場履勘時不慎跌傷，她申請慰問金，但遭被認定是自己疏失而駁回，經行政訴訟敗訴後聲請釋憲，憲法法庭判決 《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》逾越母法《公務人員保障法》規定，排除疏忽造成的意外事故，屬違憲，她可聲請再審。

但慰問金發給辦法在2021年4月16日修正發布時，已將「意外」之定義放寬，不再限於須有外來危險因素介入，亦不因單純個人疏失即不發給慰問金，故現行辦法已無此一憲法爭議，亦非本件審查範圍。

石女在2017年擔任財政部國有財產署北區分署秘書室的書記，同年10月間在台北市一間國有房屋現場履勘時，因突遇上下台階，反應不及而踩空台階以致摔跤，造成右側足部挫傷及非移位閉鎖性骨折。

石女隔年依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，向國財署北區分署申請核發受傷慰問金1萬元，卻經國財署北區分署否准，她不服提起復審、行政訴訟，經駁回而確定，她聲請釋憲。

憲法法庭判決《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》逕自將慰問金發放標準排除「因當事人疏忽或疾病所致之意外事故」，與慰問金本質上係為落實國家照顧公務員之意旨不符，違反憲法第7條平等權、第15條保障人民財產權意旨，判決違憲。