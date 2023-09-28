民進黨27日舉行37周年創黨黨員餐會，創黨人之一、前立委魏耀乾高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」布條，痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼。前立委郭正亮表示，對於未來賴清德執政的樣子，很多不是新潮流的退黨老黨員都看得很清楚，就是明顯在包庇、保護自己人，以前陳水扁時代貪腐還會藏一下，現在是被抓到還出來說「一本初心」，跟現實差距太大，這也是賴清德民調回不到蔡英文58%得票率的原因。

對於創黨元老魏耀乾抗議，民進黨發言人張志豪回應，民進黨願意傾聽，但所批評的內容很多與事實並不相符。魏耀乾前輩已於23年前稱因「理念不合」退出民主進步黨，這23年間，民進黨始終保持創黨初衷，為台灣的民主自由奮戰。

郭正亮28日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這種事情要秘書長等級的人出來回應，張志豪只是「台獨小扁鑽」，當一次議員就落選，沒資格回答，根本看都懶得看，至少要請秘書長、賴競辦總幹事潘孟安或黨主席賴清德出來回應。

郭正亮提到，魏耀乾是前民進黨主席施明德任內的黨財務長，不過施也已經退黨了，這次只是證明賴清德就是「新潮流金孫」，身邊的人都是新潮流，張志豪也不是個咖，只是落選的小英男孩。

節目中提到，鄭寶清、魏耀乾、許國泰等人都對現在的民進黨相當不滿，郭正亮表示，這些人都不是新潮流，所以他們都知道未來賴清德執政之後的樣子，因為現在就在包庇畜產會前董座林聰賢，監察院長陳菊對基泰大直立案，對超思進口雞蛋就不立案，這種保護自己人的姿態太明顯了，這就是魏耀乾說的雙標，巴西雞蛋、台南光電明明都跟新系有關，但卻持續包庇。

郭正亮也說，事實上他退黨的理由跟魏耀乾一樣，大家看的都很清楚，以前在陳水扁時代，敢這樣明目張膽、吃香喝辣嗎？雖然陳水扁時代也有些貪腐，可是大家都還會藏、躲，怕被看到，但現在卻是被人抓到之後，賴清德還敢出來說「一本初心，為追求台灣民主自由而戰」，這與現實落差就很大，也賴是民調起不來、回不到蔡英文58%得票率的原因。