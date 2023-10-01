45歲曾姓男子與江姓女子分手後，要求復合並提議一起去宮廟找師姐改善兩人關係，遭拒後竟「霸住」女方家，逼得江女報警處理。高雄地院審理後依無故侵入住宅罪，判曾男拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，曾男今年5月與交往多年的江女分手，6月間持可打開社區大門、電梯及女方家門的同居時住處磁扣，進入女方家提議到宮廟改善雙方關係，並在被拒後大鬧江女住家數小時，直到警方到場才離開。

未料，曾男因大鬧遭大樓主委取消磁扣權限後，當天傍晚竟翻牆進入社區，再跟著其他住戶進入電梯，隨後發現自己的磁扣雖無法打開社區大門、電梯，但可以打開前女友家大門，再次進入江女住家。江女透過主委得知前男友行徑後，再次報警，警方也當場逮捕曾男送辦。

曾男偵訊及出庭時都否認犯行，辯稱以為磁扣故障，才會翻牆進入社區，且江女住處大門是打開的，強調沒有未經同意進入。法官則認定他用不理性方式處理與前女友糾紛，又未經住戶同意，侵入社區大樓而侵害住戶居住安寧，依無故侵入住宅罪判拘役20日，得易科罰金。可上訴。

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