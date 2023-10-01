東門陸橋的限高標誌。(蔡筱薇提供／曹婷婷台南傳真)

東門陸橋短短2周2度發生遊覽車誤闖事件，這次還撞傷橋墩。(蔡筱薇提供／曹婷婷台南傳真)

台南東門陸橋又傳遊覽車誤闖，卡在橋上動彈不得。一輛外地遊覽車今天中午行經東門陸橋，未注意限高標誌，上橋才發現過不去也退不了，還撞毀一旁橋墩，狀況雖已排除，但由於這是2周內第二次發生，市議員蔡筱薇將邀交通局、鐵道局會勘，建議於陸橋起始點矗立限高標誌，避免類似「撞」況再發生。

東門陸橋因配合鐵路地下化工程，封閉長達8個月，8月底甫開放，因橋梁改為限高3公尺，上個月16日才發生一起遊覽車誤上陸橋，撞壞限高門架，鐵道局20日封閉陸橋，重新於陸橋兩側設置限高門架。時隔2周，今天中午又傳出一起遊覽車誤闖。

以往東門陸橋並未標註限高，但重新開放後的東門陸橋受限橋梁限地條件及提升汽機車行駛安全，限高3公尺的大客車、5噸以上大貨車行駛，不過，8月底剛開放通行，9月16日夜間傳出外地遊覽車誤上陸橋，今天又有一輛遊覽車誤闖，上誤撞壞限高門架，這次一旁橋墩遭到撞擊毀損。

蔡筱薇說，東門里長劉家銘在上次首度發生遊覽車卡在陸橋時就曾向她反映，認為相關提醒標誌應該要改變，雖然目前已有增設不少限高牌面，但外地車輛不熟悉路況，上了橋梁才要應變，已經來不及了。她說，將向交通局與鐵道局建議應在陸橋的起始點裝設限高標示或限高門架，避免再有類似情形發生。