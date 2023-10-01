勞動部基本工資審議委員會決議2024年起，每月基本工資由26,400元調整至27,470元，調升1,070元，而每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由176元調整至183元，調升7元，平均調幅約4%。接案平台PRO360達人網統計目前平台上的計時案件的時薪，最高的案件類別為健身教練，平均一小時1,087元奪冠，其次為音樂課程，平均842元和語言課程687元。

PRO360達人網董事長李倫家表示，計時案件以課程類的居多，專業性越高，薪資越高，由於擔任健身教練，不僅需要專業執照，還要搭配營養知識，自己體態也需要練到一定成果，專業門檻高，因此收費高，授課一小時，至少是最低基本時薪的五倍，如果是資深的私人健身教練，甚至一小時可達2,200元，可以說是讓人最羨慕的計薪工作。

而音樂老師多半也是累積多年的修業和練習，樂器的技術難度越高，或是越少見的樂器，時薪也越高，例如：一對一雙簧管教學，每小時1200元起跳，最高也有2000元，而近年學習歌唱的人越來越多，一對一樂理或是教唱的時薪也有機會破千。至於語言課程競爭激烈，最普遍的英文課平均800~1200元，而比較少見的德文課，費用則較高， 1200~2000元。

2023接案時薪前五名工作。

李倫家表示，政府調薪影響最多的主要在底層勞工或工讀生，對於一般的上班族加薪幅度有限，而通常企業就算有調薪機會，通常也會在5%左右，因此如果上班族想為自己加薪抗通膨，其實可以多多發揮自身第二專長或興趣，並透過下班接案來為賺外快，發展成斜槓專長，或專職接案者，不僅增加收入，也有機會創造職涯新發展。