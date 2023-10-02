立法院社會福利及衛生環境委員會今天南下考察台南市登革熱防治及篩檢治療現況。（洪榮志攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天南下考察台南市登革熱防治及篩檢治療現況。（洪榮志攝）

疾病管制署副署長羅一鈞分析，台南市的南區、北區、中西區及安平區等4大新興熱區病例上升，目前的防疫重點也應特別關注這4區。（洪榮志攝）

台南市登革熱疫情嚴峻，立法院社會福利及衛生環境委員會今天南下考察台南市登革熱防治及篩檢治療現況時，駐點的疾病管制署副署長羅一鈞分析，原先的永康、東區及安南等疫情熱區都已經穩定下降，但南區、北區、中西區及安平區等4大新興熱區卻反而上升，目前的防疫重點也應特別關注這4區。

立法院衛環委員會考察團由立委邱泰源帶領，上午先前往新興疫情熱區的南區南都里活動中心訪視社區環境清消，接著又到葉太原診所關心基層診所篩檢治療現況，最後再到安平區公所簡報及綜合座談。

邱泰源對防疫人員表示，這段時間大家在第一線執行任務相當辛苦，但這是對國家社會有貢獻的任務，面對病毒挑戰時一定要很小心，也希望大家對政府有信心，中央與地方政府都很重視各項防治措施，相信在大家的共同努力下，疫情很快就能獲得控制。

醫師葉太原也表示，他的診所陽性篩檢比例約5成，昨天晚間16人篩檢有8人陽性，今天上午又有3人篩檢陽性，顯示南區的疫情發展快速。

羅一鈞受訪表示，台南市上周的單周病例數在2100至2200例之間，超過先前幾周的平均值，但在9月26日單日新增408例的最高點之後，每天增加的病例數都比前一天來得少，加上上周病媒蚊監測指數有下降的趨勢，審慎評估本周疫情可能持平，甚至有再度反轉的跡象。

羅一鈞還說，目前各行政區中，安南區疫情穩定下降，東區與永康區雖有第2波上升，但也有反轉跡象，反而是一開始不在熱區的南區、中西區、北區、安平區處於上升階段，目前防治重點也會聚焦在這4區，將視這幾天的新增病例及分布，再做後續的疫情發展研判。

至於颱風小犬是否帶來降雨，以及為疫情帶來的波動，也可能成為本周的防疫變數，呼籲民眾把握好天氣時，將戶外容易積水的容器清掉，避免成為孳生源。

台南市副市長趙卿惠也認為，目前市府特別關注疫情上升的南區、中西區、北區、安平區等4區，除了各社區的天溝、屋後溝等重點外，也組成稽查大隊針對各開發案工地加強稽查，目前列管近600處，有39處停工中，將持續要求開發單位落實地下室及未完成設施的積水防治，經複查合格後才能復工。