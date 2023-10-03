根據中央氣象署資訊，小犬颱風逐步逼近台灣，預計於4日至7日影響高雄地區，並帶來豪大雨，沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水，高雄市海洋局為防範颱風可能造成的養殖損失，籲請漁友應隨時密切掌握颱風動態並進行防颱整備。

海洋局呼籲漁民朋友應盡快檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。

必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成損失，並請做好相關防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的措施，提早做足防汛因應準備。

颱風期間養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式（標註日期）保存證據，以利後續理賠申請。

海洋局也籲請漁友嚴防颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助。對於在港內避風的漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。同時呼籲，切勿於颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。