遭影射賣台！馬文君自清喊若賣國牟利就切腹 陳玉珍怒轟「看不下去」：中華民國又恢復戒嚴？

國造潛艦爭議不斷，台灣首艘國造潛艦海鯤號日前亮相，卻引發前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，馬文君憤而提告。國民黨立委陳玉珍昨(2日)痛批，「這件事情我實在看不下去」。

陳玉珍指出，「這件事情我實在看不下去，我一定要講，第一個看到平民百姓po壞掉雞蛋，半夜被叫去問，立委監督國政、預算，就被扣帽子當作賣國賊，想問民進黨政府，中華民國又恢復戒嚴了嗎？」

陳玉珍進一步談到，為什麼郭璽可以有一個月的顧問身分，那就用顧問身分到哪裡做什麼?讓人家覺得跟高層有關?這應該要查，怎會反過來質疑認真監督國家預算的立委，那以後呢?這個指控實在太嚴重了，檢調單位一定要深入追查。

陳玉珍的影片曝光後，不少網友在本網影片底下留言表示「攸關國安！事關重大！一定要查清楚」、「查就對了」、「直接去檢舉，放話算什麼？是想影響選情」、「之前為何不告、選前才報」、「是這樣嗎？」