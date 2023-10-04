颱風小犬來勢洶洶，高雄市長陳其邁今日在視察抽水站防汛整備時先宣布高雄市4日晚6時起停止上班、停止上課，他也提到，今日的天文潮是中潮，假如颱風來就會有暴潮，因此低窪沿海地區都已加強移動抽水機，希望能減少影響。

高雄市長陳其邁市長4日上午先到前鎮區鎮州抽水站視察，指示水利局確實做好抽水站機組測試，加強防汛應變措施。他說，會根據雨量進行防颱準備，天文潮今日屬於中潮，如有颱風就會暴潮，低窪沿海地區，都會加強移動抽水機設備，希望能減少暴潮帶來影響。至於明日是否會停班課，預計將於晚上7至8點將會宣布。

水利局已針對高雄市163台移動抽水機、91處抽水截流站及13處車行地下道等防洪設施於昨日完成測試運轉與檢整作業，另分別於岡山、仁武、永安及彌陀等24處行政區完成移動式抽水機預佈，並已完成25座滯洪池進行排空作業，以利儲存最大水量爭取滯洪時間。