依據中央氣象署預報資訊，雲林縣4日晚上風力預測陣風達8至9級，且入夜後颱風影響漸增，沿海地區預估將有10級以上陣風，達停班停課標準。

雲林縣政府表示，為維護民眾安全，且為利準備各項應變作為，雲林縣4日晚上6點起至24點停止上班、停止上課。