雲林颱風假來了！4日晚間6點起停止上班、停止上課 12:082023/10/04 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風假來了！雲林縣4日晚上6點起停止上班、停止上課。（翻攝自中央氣象署網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象署預報資訊，雲林縣4日晚上風力預測陣風達8至9級，且入夜後颱風影響漸增，沿海地區預估將有10級以上陣風，達停班停課標準。 雲林縣政府表示，為維護民眾安全，且為利準備各項應變作為，雲林縣4日晚上6點起至24點停止上班、停止上課。 明3地風力達颱風假標準！最新風雨預測出爐 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 #雲林 #颱風假 #4日 #晚上6點 #停班停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 風雨漸增 屏縣宣布今晚6時停止上班上課 10:542023/10/04 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 小犬來襲嘉義縣也公布了！ 明正常上班正常上課 20:122023/10/03 生活 颱風假掰了！ 宜蘭未達天然災害標準 明正常上班課 20:012023/10/03 生活 「小犬」露利牙！外圍環流發威 8縣市豪、大雨特報 03:352023/10/04 生活 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 嘉義、台南列陸警！氣象署曝「暴風圈比海葵大」：恐襲半個台灣 20:352023/10/03 生活 小犬來襲沿海風勢強 雲林、台南未達標準明天正常上班課 20:222023/10/03 生活 杭州亞運》中華隊4日焦點賽程！甘家葳、賴主恩爭金 男籃再一勝奪牌 04:112023/10/04 體育 不斷更新》南部5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 10:412023/10/04 生活 「小犬」颱風恐變猛犬 來勢洶洶台南嚴防戒備 16:172023/10/03 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 高市6點以後颱風假 家長灌爆陳其邁臉書：不如不要放 11:462023/10/04 生活 台東颱風半天假幾點開始放？ 饒慶鈴回應了 11:142023/10/04 生活 《國際社會》小犬飛撲南台 70航班被迫停飛 11:382023/10/04 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。