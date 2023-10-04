依據中央氣象署預報資訊，雲林縣4日晚上風力預測陣風達8至9級，且入夜後颱風影響漸增，沿海地區預估將有10級以上陣風，達停班停課標準。

雲林縣政府表示，為維護民眾安全，且為利準備各項應變作為，雲林縣4日晚上6點起至24點停止上班、停止上課。

明3地風力達颱風假標準！最新風雨預測出爐
4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐
小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課
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