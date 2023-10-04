北市某社區發展協會理事長邱瑞蓮，去年參選內湖區清白里里長落選，檢察官起訴她去年5月間自大陸輸入6000支快篩劑發送給里民，違反選舉罷免法、反滲透法，士林地院4日召開準備程序，邱瑞蓮以及先生陳文中均否認犯罪，聲請勘驗國民黨黨部協調會錄音檔，證明去年7月7日有想要參選，但尚未下定決心，發送篩劑與參選無對價關係，法官諭知11月15日上午9點半續行準備程序。

61歲邱瑞蓮否認犯罪，並稱當時想要參選，但還沒下定決心。法官詢問，若沒有要參選，黨部怎麼會開協調會？辯護人回答，當時還沒有確定，只是可能要參選，發送快篩劑與賄選之間，必須考量主、客觀因素，若還沒有決定，會影響到對價關係的認定。

違反《醫療器材管理法》部分，食藥署認定，快篩劑上包裝上印有「抗原檢測」字樣涉及醫療器具，辯護人認為證明力堪慮，而且依法是「未經核准輸入意圖販賣」，邱瑞蓮是發送給社區里民，並不是賣給市場，並無違法的事實。陳文中的辯護人則稱，2021年5月疫情嚴峻，政府開放每人每次可以輸入100劑，60人從大陸輸入的，有些人說是「自己要買的」，也可以傳來作證。

起訴指出，邱曾擔任福建省某綜合實驗區社區居民委員會社區營造師，去年5月間，透過大陸人士，申報進口測試試劑盒，每盒5支共1200盒，收受滲透來源資助，作為賄選使用，並找來人頭規避每人每次100支的規定，並在6月間，製作傳單，發布「清白里里民、設籍清白里里眠」，每人可到社區發展協會領取1盒快篩劑，同時一並發送邱瑞蓮服務處的名片，約定投票支持邱瑞蓮。