亞運溜冰金牌黃玉霖將於4日晚間返台，父親黃忠誠下午則還在屏東同安國小教小朋友溜冰，他不疾不徐地說：「帶完小孩後再北上也不急。」（謝佳潾攝）

亞運溜冰金牌黃玉霖將於4日晚間返台，父親黃忠誠下午則還在屏東同安國小教小朋友溜冰，他不疾不徐地說：「帶完小孩後再北上也不急。」（謝佳潾攝）

台灣滑輪溜冰好手黃玉霖2日憑藉「驚天一腳」壓線，以0.01秒一顆輪子之距，逆轉擊敗韓國隊神奇奪金，他將於4日晚間返台，父親黃忠誠下午則還在屏東同安國小教小朋友溜冰，他不疾不徐地說：「帶完小孩後再北上也不急。」但談及近日心情，他直言，彷彿洗三溫暖，曾幾度不自覺流淚。

黃玉霖在杭州亞運逆轉奪金，一時聲名大噪、受盡追捧，但背後承受的壓力與辛苦只有他與父親最清楚，黃父黃忠誠為陪兒子練溜冰，自己也成了溜冰教練，此次比賽黃忠誠原本想陪兒子前往，但又放不下學生，最後只好選擇隔空透過轉播替兒子加油。

黃忠誠目前擔任屏東南州鄉同安國小、南州國小、南州國中等學校的溜冰教練，4日下午1點半，他準時出現在同安國小教溜冰，他笑說，兒子今晚9點半會抵達桃園機場，他等3點半教完課後，再與妻子和2個兒子北上接他，沒想過特別請假，畢竟還有小朋友要帶。

看著小朋友摔倒又爬起，黃忠誠總是很有耐心地在旁指導，他說，他喜歡教小朋友，就像以前教黃玉霖一樣，他就是這樣陪著兒子一路走過來的。他透露，這幾天看兒子比賽，都會不自覺地流淚，可能是心疼或不捨，尤其是看到兒子被判因違反運動精神而失格時，他真的很傷心。

黃忠誠說，違反運動精神對運動選手來說是很嚴重的指控，當下鋪天蓋地的謾罵聲與質疑聲，讓兒子承受極大的壓力，所幸之後裁判有還兒子公道，這是兒子首場亞運、也有可能是最後1場，所以付出很大的心力，他都看在眼裡。

黃忠誠笑說，從誤判到逆轉勝，他的心情彷彿在洗三溫暖，這幾天更是睡不著覺、食不下嚥，因為他不敢打電話給兒子，怕跟兒子聊戰術會給他壓力，而也許是父子心有靈犀，兒子也都只打給媽媽，再透過視訊跟大家聊些輕鬆的事。

聊到兒子，黃忠誠掩不住開心，小朋友在旁黏著他叫教練，讓他更加心情愉悅，他說，因為兒子黃玉霖，他更喜歡教小朋友溜冰了，也很謝謝同安國小這8年來對溜冰運動的支持，南州鄉唯一的溜冰場就在同安國小，謝謝同安願意讓他每天載他校的學生到同安練溜冰。