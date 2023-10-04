高雄市長陳其邁視察前鎮河沿線低窪地區防汛準備時受訪時表示，今晚6時起停止上班、停止上課。（洪靖宜攝）
高雄市長陳其邁視察前鎮河沿線低窪地區防汛準備時受訪時表示，今晚6時起停止上班、停止上課。（洪靖宜攝）

小犬颱風進逼！高市府稍早宣布，根據中央氣象署資訊，明（5）日（周四）高雄市已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，高雄市明停止上班、停止上課。

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小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課
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