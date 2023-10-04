中颱小犬步步進逼 高雄市明天停班、停課 16:272023/10/04 中時 柯宗緯 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中度颱風小犬4日襲台，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，在北部濱海公路水湳洞路段大浪直撲岸際，從遠方望去彷彿陸上行舟。（示意圖／范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁視察前鎮河沿線低窪地區防汛準備時受訪時表示，今晚6時起停止上班、停止上課。（洪靖宜攝） 小犬颱風進逼！高市府稍早宣布，根據中央氣象署資訊，明（5）日（周四）高雄市已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，高雄市明停止上班、停止上課。 中颱小犬進逼 往返小琉球4家客船停航3天 關門防「小犬」！ 金高班機今午後取消、小三通明全線停航 小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課 # 高雄 #停班 #停課 #颱風 #小犬 也許您會感興趣 推薦閱讀 小犬「超清晰颱風眼」曝！型態更完整了 可能再增強 08:142023/10/04 生活 颱風假來了！台南市宣布5日停班停課 16:062023/10/04 生活 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 10:432023/10/04 生活 小犬暴風圈全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假 08:162023/10/04 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 彭啟明估明6縣市達停班課標準！北部在暴風圈邊緣 放假機率曝 14:202023/10/04 生活 《國際社會》小犬飛撲南台 70航班被迫停飛 11:382023/10/04 財經 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備 10:082023/10/04 生活 小犬進逼！陳其邁視察抽水站 憂「暴潮」致災抽水機就位 11:422023/10/04 生活 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 12:272023/10/04 生活 小犬颱風影響 台鐵午後部分列車停駛 10:492023/10/04 生活 小犬來了！內政部PO「吉娃娃梗圖」 網笑歪：吉度恐怖 13:122023/10/04 生活 不斷更新》放假超乾脆！台南、高雄宣布明天停班課 14:342023/10/04 生活 澎湖今爽賺一天颱風假 連放七天有望 16:092023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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