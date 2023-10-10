高雄一名黃姓男子，前年（2021年）8月24日晚間，發現19歲身心障礙兒子情緒失控，還作勢要打媽媽。黃男見狀，叫兒子去2樓房間冷靜，但在房內還是大吼大叫，黃男想要安撫卻自己瞬間失控，失手將兒子勒到窒息。黃男打電話向警方自首，警消獲報緊急送醫搶救，雖一度恢復心跳，仍於隔天宣告不治。

二審法院審理，黃父勒斃兒子使用的工具，並非平日放在案發現場順手可得，法官認，黃父是事先已有準備，有殺人之故意。一審勘驗筆錄，黃男案發後，妻子哭喊請求救兒子時，黃男：「不可能啦」、「不用救他了，我把他『縛』乎死了」。

救護人員抵達時，黃妻哭喊：「快一點啦！」黃男卻說：「這緊欲代啦！」（台語指「這麼快要幹嘛啦」）。警方詢問時，黃父回答：「我把他勒死了」「他情緒障礙太嚴重了」等。

法官認，黃男對於兒子死亡的結果並不意外，而且甚為平靜，似乎完全在其預料之內；一般人因一時失手誤殺或誤傷他人時，若無殺人之故意，理當立即鬆綁或盡力救助，黃父的反應明顯不同。

黃父供稱，照顧患有多重障礙的兒子近20年，案發前因兒子問題行為加劇，出現自傷或攻擊他人、父母的脫序行為，加上案發時又面臨員工離職，須承擔更多工作壓力，兒子又剛出院仍情緒不穩且未見改善，並發生脫序行為。

黃父表示，案發當晚兒子情緒障礙又再度發作，不僅與母親發生激烈口角衝突，還破壞家中物品，安撫了也未見改善，才導致長期而過度負荷的情緒壓力達臨界點，以致於萌生殺害兒子的想法。

二審法官日前駁回上訴，維持一審原判，黃父被依犯刑法第271條第1項之殺人罪，處有期徒刑4年。可上訴。

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