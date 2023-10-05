縣長鍾東錦等人主持啟用典禮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

小犬颱風來襲，不過愛心不被風雨打敗，苗栗縣議長李文斌成立的阿斌哥大愛協會5日成立苗栗縣公館分站，由熱心公益的縣議員孫素娥出任分站長，延伸幫助弱勢族群的觸角，這是協會成立15年來，相繼成立的第13個分站，李文斌希望藉此繼續傳遞社會愛心。

議長李文斌時任代表會副主席期間發願投入公益活動，2009年起結合熱心企業、民間人士及志工成立阿斌哥大愛協 會，如今已邁入第15個年頭，協會自後龍總站出發，並許下在全縣18鄉鎮市努力實現美好社會的願景。

迄今期間接續成立苗栗、南庄、三灣、頭份、三義、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖、造橋分站，加上今天揭牌的公館計13個分站，將朝全縣18鄉鎮市皆有分站目標邁進。

公館分站設在議員孫素娥服務處，今天由縣長鍾東錦、議長李文斌、縣議員曾美露、孫素娥、縣府社會處長楊文志、公館鄉長何在鑫、公館鄉代表會主席趙興邦與副主席彭旻萱率同公館在地鄉民代表們、阿斌哥大愛協會理事長張新港等人揭牌成立，並由議長李文斌頒發公館分站開站基金。

縣長鍾東錦表示，阿斌哥大愛協會不單照顧弱勢小朋友讀書，平常在清寒弱勢喪葬補助上也服務周到，尤其是弱勢或單親孩童獎學辦法或殯葬事宜都由阿斌哥大愛協會來包辦，讓鄉親備感溫馨。

他說，社會上貧富差距還是有點嚴重，需要照顧的弱勢還是很多，希望阿斌哥大愛協會能與縣府攜手挹注更豐富的社會資源讓更多邊緣戶和弱勢受到關懷與照顧，鄉親也可以加入阿斌哥大愛協會一起來做公益，把社會溫馨送到每個有需求的角落。

議長李文斌指出，阿斌哥大愛協會自後龍總站出發，廣設分站幫助了許多需要幫助的人，至今服務清寒弱勢喪葬有1687戶，每天發送400個愛心便當，連續7年每年提供清寒學子百萬獎助學金，將秉持走在最前、做到最後的精神，只要弱勢團體或社會邊緣人需要協助渡過難關的，阿斌哥大愛協會都會透過平台在第1時間送出關懷及協助，幫助弱勢家庭度過難關。

鍾東錦也提醒，今天颱風假苗栗有達到放假的標準，雖然雨量沒有那麼多，可是昨日晚間風力有達到10級、陣風有6到7級，議大家盡量在家裡不要出外，如需出門請鄉親注意安全。