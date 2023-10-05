美國聯準會（Fed）升息的後遺症已逐漸顯現，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台X發文表示，美國聯顧存款保險公司（FDIC）已將超過725家銀行列入「死亡觀察」（death watch list）的名單。

綜合媒體報導，羅伯特清崎在他個人社群平台發文指出，美國聯準會官員、央行政策專家諾米·普林斯（Nomi Prins ）提供的消息顯示，FDIC列入死亡觀察的銀行高達725家，提醒投資者當心新一輪銀行業可能崩潰。

羅伯特清崎並批評，「犯罪銀行家」榜首是聯準會主席鮑爾、財政部長葉倫以及摩根大通執行長傑米·戴蒙。他直指美國有犯罪銀行家時，美國不需要外部敵人，暗指相關人是造成問題的關鍵。

FDIC的死亡觀察名單，正式名稱是「問題銀行名單」，指面臨破產風險的銀行的機密名單。而被列入名單的銀行，並不代表一定會倒閉，但表明該機構會受到更嚴格的審查。