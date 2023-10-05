超級循環賽5日點燃戰火，台、日、韓、中力求金牌戰門票，稍早先進行的日本、韓國一戰，韓國靠著第4棒盧施煥包辦全隊所有分數，最終以2比0完封日本，韓國在循環賽戰績形成1勝1敗。

面對全業餘為主的日本，韓國還是顯得吃力許多，直到第6局才終於突破日本先發投手嘉陽宗一郎的封鎖，盧施煥的高飛犧牲打送回前面二壘安打的金慧成，攻下韓國隊第一分，嘉陽宗一郎此戰主投5.2局失1分，面對以韓職為主體的打線飆出8張老K。

不過日本同樣無法從韓國先發朴世雄手中攻下分數，只從他手中敲出2支安打，吞下多達9次三振，韓國第8局又是憑藉著盧施煥的安打增添保險分，9局日本最後反攻機會，以連續2人上壘開啟攻勢，不料接下來日本5、6兩棒丸山壯史、屉川晃平卻接連敲出滾地球，丸山壯史幸運躲過雙殺，屉川晃平則是一棒讓比賽結束，日本最終0比2不敵韓國。

由於2敗球隊（日本）出現，這也代表若中華隊在待會交手中國時拿下勝利，就能以2勝姿態提前晉級金牌戰，因為就算各1勝1敗的中國與韓國在6日對陣，也只會出現1支2勝球隊。這也將會是中華成棒隊自2014年仁川亞運後，再度闖進亞運金牌戰。