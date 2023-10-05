紅茶鹽烤泰國蝦是簡嘉信迎接返鄉第一年茶博會特別設計的茶宴菜單之一。（曾雪蒨攝）

簡嘉信特別邀請屏東鰻魚商好友茶博會期間到該餐廳門口販售限量200元有找現烤鰻魚便當。（曾雪蒨攝）

簡嘉信退休前是荷槍桿的桃園石門水庫保七總隊員警。（曾雪蒨攝）

原本荷槍實彈的保七總隊員警簡嘉信，今年4月決定放下槍桿，返回南投老家陪老父母，還引進山城少見的進口海鮮與國內活海產料理，不但讓老鄰居開心大快朵頤，放下槍桿拿鍋鏟的斜槓經驗也在鄉里中傳開。

今年53歲的簡嘉信，原本是桃園市保七總隊員警，因為思念老家，加上中興新村有老父母，愛美食的他今年毅然決然決定提前退休返鄉，在住家中興新村附近開海鮮餐廳，才返鄉開業不到半年，就在少有海鮮餐廳的山城大受歡迎。

外號「蟹蟹哥」的他從小就愛吃海鮮與美食，卻因為生在山城與海鮮無緣，為了一圓小時候夢想，他開的餐廳特別在門口放了一隻紅火的龍蝦當招牌，引進加拿大與澳洲龍蝦等海鮮，還與嘉義東石、澎湖與屏東養殖業者好友進貨活海產，以自己的綽號「蟹蟹哥」為名開業，希望讓南投山城的鄉親也可以有新鮮活海產料理可以品嚐。

長年都在桃園市石門水庫擔任保七總隊保警，負責石門水庫水源地的巡守工作，簡嘉信坦言「吃水庫活魚吃刁了嘴！」所以當思鄉情切決定提前退休之際，就決定回老鄉中興新村陪爸媽，順便斜槓開啟自己工作第二春。

簡嘉信說，家中有4個子女，他是家中老大，因為喜歡中興新村的居住環境，加上孩子已經成年就業，年初決定返鄉開一家活海鮮餐廳，只因為南投沒有靠海，海鮮很少，但自己很喜歡吃海鮮，所以在友人介紹下就從澳洲跟加拿大進口龍蝦等海鮮，還從嘉義東石、屏東與澎湖引進活體海鮮，讓南投山城的鄉親也可以享受現撈現煮的生猛活海鮮料理。

返鄉斜槓開餐廳剛好碰到家鄉舉辦茶業博覽會，他還特別請主廚將魚池鄉的紅玉紅茶加入海鮮提味，設計多套茶宴料理，包括紅茶清蒸鮮魚、紅茶絲瓜蛤蠣、茶香燉肉、還有紅茶鹽烤屏東現撈泰國蝦等，希望讓饕客在山城可以享有茶香味的海鮮！

值得一提的是，放下槍桿子拿鍋鏟的饕家保警，為了迎接返鄉第一年的茶博會，還特別請屏東養鰻好友在茶博期間，到該店門口提供限量現烤200元有找鰻魚便當，就是要讓大家到山城，也能感受到不同以往茶博會，除了茶香還有海鮮味的樂趣！