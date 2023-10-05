原本荷槍實彈的保七總隊員警簡嘉信，今年4月決定放下槍桿，返回南投老家陪老父母，還引進山城少見的進口海鮮與國內活海產料理，不但讓老鄰居開心大快朵頤，放下槍桿拿鍋鏟的斜槓經驗也在鄉里中傳開。
今年53歲的簡嘉信，原本是桃園市保七總隊員警，因為思念老家，加上中興新村有老父母，愛美食的他今年毅然決然決定提前退休返鄉，在住家中興新村附近開海鮮餐廳，才返鄉開業不到半年，就在少有海鮮餐廳的山城大受歡迎。
外號「蟹蟹哥」的他從小就愛吃海鮮與美食，卻因為生在山城與海鮮無緣，為了一圓小時候夢想，他開的餐廳特別在門口放了一隻紅火的龍蝦當招牌，引進加拿大與澳洲龍蝦等海鮮，還與嘉義東石、澎湖與屏東養殖業者好友進貨活海產，以自己的綽號「蟹蟹哥」為名開業，希望讓南投山城的鄉親也可以有新鮮活海產料理可以品嚐。
長年都在桃園市石門水庫擔任保七總隊保警，負責石門水庫水源地的巡守工作，簡嘉信坦言「吃水庫活魚吃刁了嘴！」所以當思鄉情切決定提前退休之際，就決定回老鄉中興新村陪爸媽，順便斜槓開啟自己工作第二春。
簡嘉信說，家中有4個子女，他是家中老大，因為喜歡中興新村的居住環境，加上孩子已經成年就業，年初決定返鄉開一家活海鮮餐廳，只因為南投沒有靠海，海鮮很少，但自己很喜歡吃海鮮，所以在友人介紹下就從澳洲跟加拿大進口龍蝦等海鮮，還從嘉義東石、屏東與澎湖引進活體海鮮，讓南投山城的鄉親也可以享受現撈現煮的生猛活海鮮料理。
返鄉斜槓開餐廳剛好碰到家鄉舉辦茶業博覽會，他還特別請主廚將魚池鄉的紅玉紅茶加入海鮮提味，設計多套茶宴料理，包括紅茶清蒸鮮魚、紅茶絲瓜蛤蠣、茶香燉肉、還有紅茶鹽烤屏東現撈泰國蝦等，希望讓饕客在山城可以享有茶香味的海鮮！
值得一提的是，放下槍桿子拿鍋鏟的饕家保警，為了迎接返鄉第一年的茶博會，還特別請屏東養鰻好友在茶博期間，到該店門口提供限量現烤200元有找鰻魚便當，就是要讓大家到山城，也能感受到不同以往茶博會，除了茶香還有海鮮味的樂趣！
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