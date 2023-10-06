副總統賴清德今天在民進黨中央黨部接受日本讀賣新聞專訪時提到，中國軍隊在東海及台灣海峽等地實施軍事演習，他認為台灣與日本正共同「面臨中國威脅」。
讀賣新聞網站晚間報導專訪內容。談到日本與台灣關係，賴副總統說，包括安全保障領域在內「有必要進行全方面合作」，表達出積極致力強化雙方關係的想法。
報導指出，賴副總統2020年5月上任，今年4月獲民進黨提名參選2024年1月將舉行的總統大選。今天是賴副總統獲提名參選後，首度接受日本媒體專訪。
賴副總統在專訪中提到中國軍隊在東海及台灣海峽等地實施軍事演習，認為日本與台灣正共同「面臨中國威脅」。
他說，「台灣若遭到中國侵略，台灣海峽變成中國內海的話，對日本也必然將構成威脅」，表達出對日本在安保層面與台灣深化合作的期待感。
賴副總統說，台灣也將致力強化防衛能力，與民主陣營合作提高嚇阻力。
他也表示，將在半導體等領域與日本合作，強化供應鏈的方針。
賴副總統提到中國過去一直干預台灣的總統大選，因此將這次總統大選定位為「民主或專制獨裁的選擇」。
談到兩岸關係，賴副總統說，「維持（台灣的）現狀、捍衛印度太平洋和平穩定及世界和平是我的使命」，並再次強調如果順利當選總統的話，將繼承總統蔡英文政府的路線。
有關與中國的對話，賴副總統說，同意在「對等且有尊嚴的狀況」下進行。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1121005
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