《街頭大聲公》港湖泛綠分裂「保送李彥秀」？ 市場街訪三姝PK結果太驚人

2024區域立委選戰競爭激烈，台北市第四選區(內湖南港)泛綠陣營出現分裂，尋求連任的民進黨高嘉瑜，遭到國民黨參選人李彥秀、台灣基進參選人吳欣岱夾殺。《中時新聞網》YouTube頻道也直接對民眾進行街訪，投票結果顯示有9人投給李、10人投給高，吳則為4人。

投票結果。(取自中時新聞網)

至於民眾投給李彥秀的原因是，「不想再讓綠營執政」、「她做的不錯啊，對高嘉瑜的印象就是民進黨的，『顏色啦』」、「李彥秀也很好，我告訴你，李彥秀的票一定很高，但是我覺得她已經在當議員了，不能老是那些老人這樣做來做去」、「就不想再讓綠營執政」、「一直對國民黨很有興趣」、「其實她還蠻常出現我們社區，有在做事，政見蠻多，沒看過高嘉瑜本人」、「我是國民黨」、「好像不錯，對高嘉瑜印象不好，我不分黨，覺得李彥秀很親切」、「有在做事，看的到」、「對我們市場很照顧，高嘉瑜也蠻優秀」。

想選高嘉瑜的民眾說，「其實這次不想選她了，但是我支持民進黨，所以含淚」、「我都是支持她的」、「只要很會做事就好，比較不認識另外兩位」、「蠻用心在當，做事比較重要」、「從做議員常常出現在市場」。

選擇吳欣岱的民眾表示「因為她是新人，給她做看看，但我對她不熟」、「她不錯，年輕有理想」。