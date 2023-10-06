食藥署查獲有業者進口10多萬公斤美國豬肉「洗產地」後流入市面，食安破口再度引發民眾關注。國民黨台中市立委參選人廖偉翔昨(5日)在臉書痛批，當初為了幫助萊豬強渡關山，前農業部長陳吉仲跟前行政院長蘇貞昌分別做哏圖向民眾承諾「洗產地OUT」、「會明白標示」，前衛福部長陳時中更說「進口豬肉比例不到一成，大家想吃都不一定吃得到」，但現在「為萊豬護航的三大戰犯早已經下台，民眾連想追究責任都不行」。

廖偉翔在臉書指出，陳吉仲為了雞蛋之亂下台，反而在美豬進口議題逃過一劫，且美國豬不只沒有明白標示，加工後流入市面更難以追查，但蘇貞昌已經為民進黨2022敗選下台，當初的承諾跳票也無法找他負責，至於現在進口豬已經從10%成長到20%，翻漲一倍，美豬進口量更是從去年的922噸，變成今年的10,400噸，數量爆漲超過11倍，從想吃不一定吃得到變成想閃不一定閃得掉，陳時中卻早已經辭職選舉又落選，大家也找不到人了。

廖偉翔直言，當初護航萊豬的三大戰犯卻早已下台，民眾連一個該負責的人都找不到，對蔡政府來說「下台後就不關我的事」，留下的爛攤子，只能等待新政府上台後重新檢討，收拾殘局了。因此他要問競選對手張廖萬堅，萊豬進口「修改動物用藥殘留標準」時，你投的是同意票，那台中市被宣告萊豬自治條例被宣告無效時你有向中央抗議嗎？近年食安標示問題你有監督中央嗎？你至今依然覺得進口巴西蛋、萊豬的決策是正確的嗎？