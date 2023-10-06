每個人喜歡的類型不同，有些男生喜歡個性獨立又堅毅的女生，也有人喜歡嬌柔可愛又喜歡撒嬌的對象，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座男特別喜歡女友撒嬌，尤其是獅子座面對另一半的撒嬌，保護慾會瞬間高漲。

▍獅子男

獅子座男生是典型的大男人主義者，最喜歡裝酷、扮強勢，面對說話輕言軟語、嗲聲嗲氣的另一半，獅子男不僅不厭煩，還相當吃這一套，整個人飄飄然的，瞬間激發出高漲的保護慾。尤其是女友像個天真的小女孩，手無縛雞之力地掄起拳頭在自己厚實的胸口上輕捶、虛張聲勢吃飛醋的模樣，更讓獅子男心花怒放。

▍雙魚男

雙魚男是名副其實的暖男，無論女友採用何種撒嬌攻勢，他們都照單全收，甚至在他們的潛意識中認為，會撒嬌的女生最動人，所以面對女友撒嬌，無論她們動機如何，雙魚男都會看破不說破，甚至願意配合女友演到底。

▍天蠍男

天蠍男陷入愛情後就會百分百投入其中，將女友捧在手心溫暖呵護，尤其是看見女友在自己面前嘟嘴賣萌，吃醋又撒嬌的模樣，即便是無理取鬧，天蠍男也甘之如飴，因為他們認為，女友之所以撒嬌源自於愛的證明，所以自然奉陪到底。