林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，被依傷害等罪判刑8月，和可易科罰金刑有期徒刑2年2月確定後，不能易科罰金的傷害罪，扣除羈押226天，要再關17天，林昨（6日）抵新北地檢署報到服刑，檢方開庭後不准易科罰金，林未來恐再多關2年2月。據了解，林秉樞入監後情緒雖平穩，但中午並未進食，而他入住新收三人房，晚餐為所方提供的梅乾扣肉、沙茶魷魚羹、高麗菜、魚丸湯。

2020年8月，林秉樞與前女友爭吵，傳訊恐嚇對方「我會殺妳喔」，前女友對林提告，法院依恐嚇罪判林拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。前年11月間，林秉樞對高嘉瑜施暴，一審被依傷害等罪處可易科罰金的2年2月徒刑，和不得易科罰金的8月徒刑，二審維持原判後，林未上訴，全案判決定讞。

檢方原通知林秉樞昨上午10時到執行科報到，但林疑似為躲媒體，上午8時許就現身偵查大樓，在庭外等待律師陳頂新。林戴著黑帽與口罩，臉上還有些許未刮乾淨的鬍渣，但氣色比起羈押期間的滿臉倦容來得好，他在律師的陪同下開庭，開完庭後由囚車送進台北監獄台北分監。

據悉，林秉樞針對刑期可易科罰金的2年2月部份向檢方聲請易科罰金，但檢察官以他多次暴力對待女性、拍攝女性私密影像，又在前案獲緩刑判決不久後再以相同手法犯案，並未與被害人達成和解、獲得原諒等，不同意他可易科罰金。陳頂新表示，會再向法院聲明異議，捍衛林秉樞的權益。

據了解，林秉樞中午抵達看守所後沒有吃午餐，他所入住的是新收三人房，2名獄友皆為涉犯刑責較輕微的罪刑，晚餐則為所方所提供的梅乾扣肉、沙茶魷魚羹、高麗菜、魚丸湯。