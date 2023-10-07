國慶連假首日上午國道車流較預期低，交通部高速公路局指出，早上受天候影響，今日車流量較其他連假偏低，壅塞也較少，上午有局部路段壅塞，整體而言仍是順暢。由於旅遊旅次出門較晚且容易受天候影響，又或是臨時起意出門，高公局預測，中午過後車流才會大量湧上國道。

高公局分析，無論是南下交通量或國道全線交通量，今日都是最高的一天，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城、國10鼎金系統至燕巢系統等7處路段。

交通部長王國材上午視察高公局行控中心時表示，由於上周是中秋連假，所以預估國慶連假有7成會是旅遊旅次，返鄉的車流較少，今日一大早湖口、新竹、木柵、新店等路段較塞，其餘都還好。

王國材說，旅遊旅次會比較晚出門，預估中午以後國道才會明顯壅塞，呼籲用路人注意時間和空間的分散。此外，10月10日台中有國慶煙火，大部分人可能會走大雅交流道，呼籲下午2時至晚間10時避開國1台中段，改走台61或國3。