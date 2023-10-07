哈瑪斯7日從迦薩走廊對以色列中南部發動突襲，以色列也以軍事行動回擊，雙方傷亡慘重。

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）周六（7日）清晨從地中海沿岸的加薩走廊邊境朝以色列發動大規模突襲，以色列官方已宣布進入戰爭狀態，出兵回擊。這場衝突已超過10小時仍無停歇跡象，全球緊張。英國媒體分析，情報系統傲視中東的以色列竟遭遇如此慘痛突襲，可謂重大失敗。

《以色列時報》報導，哈瑪斯在當地時間7日清晨6時30分左右發動突擊，發射大量火箭彈，在天際劃過如同天女散花。哈瑪斯也出動無人機轟炸，並派武裝份子走陸、海管道滲透邊境多處戒備森嚴的社區，兵分多路發動攻擊以色列軍民，加薩邊境多處鐵網遭毀。據稱有以色列人已遭劫持至加薩走廊（Gaza Strip）。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）說，攻擊發生9小時之後，至少40人死亡、逾700人受傷。以色列衛生部稱，779人住院。希伯來語媒體稱，以色列南部已逾100人死於哈瑪斯攻擊行動，傷者約800人。以色列衛生部說，這場「史無前例」的襲擊已導致至少100人死亡、908人受傷。

以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）7日遭受哈瑪斯武裝份子突襲，許多車輛當場毀損。（美聯社）

以色列也發動代號「鐵劍」（Swords of Iron）軍事行動，空襲哈瑪斯在加薩走廊的據點，巴勒斯坦媒體報導，加薩走廊醫院統計至少160人喪生，傷者超過1000人。哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，已有198名巴勒斯坦人喪生，另有1610人受傷。

二次大戰期間遭遇嚴重迫害的猶太人，1948年在巴勒斯坦地區建國以色列，令世居當地的巴勒斯坦人大為不滿，自此大小衝突不斷。出身軍旅的英國廣播公司（BBC）國防安全特派員加德納（Frank Gardner）分析，哈瑪斯這場大規模攻擊對於以色列情報系統而言是一次重大失敗，因為以色列擁有中東地區最廣大、最複雜的情報網路，不僅在巴勒斯坦武裝組織內部安插線人，黎巴嫩、敘利亞等其他地帶的激進組織也有內應。

加德納指出，攻擊發生的前一天10月6日，正值「住棚節」（Sukkot）結束之日。「住棚節」是猶太教年度三大節慶之一，今年始於9月29日傍晚，一直到10月6日黃昏告終。往年能夠精準執行無人機攻擊、利用手機設陷阱誘殺激進份子領導人的以色列情報系統，似乎在節慶末尾「睡著了」。哈瑪斯似乎在完全密不透風的情況下策畫、發動一場精心調度的攻擊，以色列必然會以大規模武力報復，但以色列人恐怕得問，情報臥底人員何以未能預見這場密謀並向以色列示警。