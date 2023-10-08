邱于庭（右）站在張晨光身邊更顯嬌小。（摘自微博）

邱于庭（右）見到老友黃文豪。（摘自微博）

江祖平（左起）、邱于庭、鄭仲茵開心合影。（摘自微博）

邱于庭（左）與俞小凡。（摘自微博）

張晨光7日晚開心得以雙手做出愛心姿勢擺拍。（羅永銘攝）

蔣黎麗（左起）、周丹薇、王淑娟難得相聚。（羅永銘攝）

林煒（右）帶著女友劉灼梅參加張晨光娶媳的婚宴。（羅永銘攝）

張晨光夫妻與小兒子（右）及小兒子的女友（右三）。（羅永銘攝）

67歲的金鐘視帝張晨光7日娶媳婦，昨晚婚宴上，演藝圈昔日重量級大咖難得同框合體，大明星們凍齡的外型羨煞不少人，也讓大家掀起滿滿的回憶殺。

曾演出《包青天》、《大將軍與小鳳仙》的古典美人邱于庭，平時鮮少出門，昨晚為了老友張晨光娶媳的婚宴，特別盛裝亮麗出席。64歲的她雖然清瘦，不過歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，鏡頭前仍仙氣飄飄。

邱于庭在現場和黃文豪、王淑娟、俞小凡、江祖平、蔣黎麗等星友合照，其中一頭白髮的黃文豪更是久未露面，他自信不染髮，皮膚也保持得非常好，他小邱于庭8歲，曾在中視的戲劇作品中演過邱于庭的老公，他說能有機會和老友們相聚十分開心。

江祖平昨晚則嗨到抱著邱于庭對嘴親，親完又幫她擦口水，邱于庭笑稱，和這些新世代美女站一起拍照有壓力、很吃虧，她們又美、個頭又高，周丹薇172、江祖平168、俞小凡165，她自己158，所以和他們坐著拍照就好。

邱于庭曾和張晨光合作超過3檔戲，從民國72年在中視拍戲至今，她私下暱稱他為「小光」，「我跟張小光還很稚嫩的時候一起合作過，看著他結婚生子，跟他太太也非常熟，一晃眼才發現自己原來這麼老了，託他們的福，能跟過去的工作夥伴及工作人員相聚，要珍惜。」

邱于庭昨晚參加婚宴後，開玩笑地說對兒子說，將來結婚時，她不打算擺宴，「我非常怕當主人，我有社交恐懼症，女兒結婚就尊重男方決定，我跟女兒說，希望她到郵輪辦婚禮，滿足我喜歡坐郵輪的癮。」

此外，平時運動有成的蔣黎麗，昨晚穿著連身長裙，腰間的薄紗設計讓小蠻腰若隱若現，造型性感。她提到，張晨光是她文化大學學長，當年在學校很熟悉，在中視和他合拍過《小姐與流氓》，之後她就結婚去了，後來經歷失婚，她自嘲：「當時他叫我不要那麼早結婚，結果沒聽他的話。」